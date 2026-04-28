Inchiesta arbitri, spunta testimonianza anonima su Inter-Roma: "Gervasoni disse al Var di non intervenire"
TUTTO mercato WEB
Fra le partite al centro dell'inchiesta della Procura di Milano sul mondo arbitrale ci sarebbe, secondo la Repubblica, anche quella fra Inter e Roma del 27 aprile 2025.
Il dettaglio incriminato riguarda il contatto in area di rigore fra il difensore della Roma Evan Ndicka e quello dell'Inter Yann Bisseck, contatto che non portò al calcio di rigore per i nerazzurri. Riguardando le immagini, spiega il quotidiano, il Var avrebbe risposto "fatti i fatti tuoi" al suo assistente Avar che segnalava il fallo. Secondo un testimone dell'inchiesta, rimasto anonimo, lo avrebbe fatto "su indicazione del supervisore Gervasoni". L'audio Var dell'episodio non è mai stato rinvenuto.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Nkunku, Openda, Piccoli, Lucca, Morata: in estate tutti a caccia del centravanti dopo i troppi errori della scorsa estate. Solo una big ha indovinato tutte le mosse e infatti...
Ora in radio
09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Mendy e Borrelli stendono l'Atalanta e avvicinano il Cagliari alla salvezza: è 3-2 alla Unipol Domus
Serie A
Inchiesta arbitri, giovedì possibili svolte: Rocchi e Gervasoni dal pm, che potrebbe svelare le carte
Serie B
Il Venezia verso la A e non solo. Nuovi accordi commerciali con partner internazionali di primo piano
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamento