Edoardo Bove torna in campo un anno dopo: entra nel finale di Preston-Watford

La notizia più bella del giorno arriva direttamente dall'Inghilterra: Edoardo Bove è tornato a giocare un match ufficiale. L'ex giocatore di Fiorentina e Roma è subentrato nel finale (all'86') della gara fra il Watford ed il Preston, valida per la 32esima giornata della Championship. La sfida è terminata 2-2.

Bove mancava dai terreni di gioco dal 6 febbraio 2025, data di quel terribile momento che ha vissuto nella partita contro l'Inter, quando è stato colpito da un malore e costretto a fermarsi per oltre un anno. "Bove is back", ha scritto il Watford su Instagram, salutando il suo rientro.