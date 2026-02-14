Padova, Andreoletti: "Con un pareggio non avremmo rubato assolutamente nulla"

Matteo Andreoletti, tecnico del Padova, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa per 1-0 al "Ferraris" contro la Sampdoria: "Ci sono mancate un po' di lucidità e qualità negli ultimi metri. Per come l'ho vista, era una gara da pareggio: si è notato il maggior mestiere della Sampdoria, una squadra esperta che ha saputo addormentare la partita e gestirla con esperienza. Noi siamo meno esperti e più carenti di loro".

Quali sono gli aspetti positivi che si porta dietro?

"Ce la siamo giocata alla pari contro una squadra che secondo me, alla fine, sarà destinata a fare un campionato diverso. La Sampdoria è una squadra importante, ha fatto un gran mercato e ha delle qualità: noi ce la siamo giocata alla grande in uno stadio così e questo è lo spunto più importante per il futuro, ma abbiamo sbagliato troppo negli ultimi metri. Dobbiamo imparare dalle squadre più brave di noi che la Serie B è anche questa: quando si va in vantaggio, si deve saper soffrire e sporcare le partite. Da questo punto di vista, la Sampdoria ha fatto meglio di noi".

Che emozioni avete provato a giocare in questo stadio?

"E' un contesto degno di altre categorie. E' stato emozionante portare da Padova così tanti tifosi che hanno capito il tipo di percorso che stiamo facendo e le difficoltà che stiamo riscontrando. Questa squadra ha un cuore. Come dico spesso, tutti uniti centreremo la salvezza perché abbiamo le qualità morali per farlo, ma c'è un assoluto bisogno di fare punti. Dovevamo portare a casa qualcosa anche oggi: con un pareggio non avremmo rubato assolutamente nulla".