Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cremonese, Nicola: "Voglio far vedere a tutta Italia che questo è un ambiente particolare"

Cremonese, Nicola: "Voglio far vedere a tutta Italia che questo è un ambiente particolare"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 17:52Serie A
Simone Lorini

CuoreGrigioRosso.com propone la conferenza stampa integrale del tecnico della Cremonese Davide Nicola alla vigilia della gara contro il Genoa.

Negli scorsi giorni, in casa rossoblù, si è parlato dell’arbitraggio in merito alle ultime due sfide di campionato. In vista delle prossime giornate, crede che debba esserci maggiore dialogo tra la classe arbitrale e le società?
"Domanda complessa, chiaramente si può sempre migliorare e trovare una via comune nelle interpretazioni, ma in campo il confronto c’è e si può fare meglio. Credo che sia anche un discorso culturale legato al modo di essere di noi italiani, stiamo attenti a tutto. Parto dal presupposto che questo lavoro non si può fare senza avere fiducia nelle istituzioni e in tutte le componenti coinvolte, poi capita a tutti di avere sia situazioni a favore che contro. Io posso dire quello che penso e ciò che migliorerei, il resto sono mind games usati per spostare le attenzioni o destabilizzare. Credo che la Cremonese abbia dimostrato di credere in ciò che fa e avere rispetto di tutti, gli altri lo interpreteranno secondo il loro pensiero".

La tranquillità di un ambiente come Cremona è un aspetto positivo o la pressione potrebbe dare qualcosa in più?
"Io ritengo Cremona un ambiente passionale, almeno per quanto riguarda la mia esperienza. Questa mattina abbiamo avuto un bellissimo confronto con i nostri tifosi, che sono venuti in massa ed è chiaro che a 14 giornate dalla fine tutti vogliamo raggiungere qualcosa di estremamente importante. Ai ragazzi dico sempre che chi desidera davvero qualcosa e lavora quotidianamente per raggiungere l’obiettivo, implicitamente accetta di convivere con determinati timori di poter sbagliare o commettere errori. Da questo punto di vista non bisogna mai dimenticare che ciò che senti dentro serve ad auto motivarti ancora di più, e l’unica cosa controllabile è prepararsi a performare. Sappiamo che raggiungendo il nostro obiettivo renderemmo felici sia noi che una città intera, e ogni partita è un’occasione per fare un passo in avanti. Spirito e organizzazione, così come l’equilibrio e l’energia, sono fondamentali per raggiungere i propri obiettivi. Accettare questi rischi fa parte dello sport e della vita di tutti noi, anche in questi momenti si possono scoprire ulteriori risorse. Vogliamo dare tutto con un preciso obiettivo da raggiungere: noi crediamo in questo".

Quali sono le condizioni del gruppo?
"Vandeputte si è aggregato al gruppo e quindi ci sarà, il mercato ci ha dato una mano sia a livello numerico che di intraprendenza. Abbiamo incontrato due grandi squadre dimostrando di crederci e ci siamo ulteriormente allenati per affrontare le ultime 14 partite. L’attenzione è riservata al prossimo impegno, la squadra è viva, motivata e sa che c’è una gara da affrontare con energia e attenzione pazzesca. Andiamo avanti e cerchiamo di produrre quel lavoro mentale che ci permette di raggiungere ciò che vogliamo".

Dopo la sfida di andata il Genoa ha svoltato il proprio campionato. Come vede gli avversari in questo momento?
"Le squadre in corsa per il nostro obiettivo sono quelle che ci si aspettava, c’è chi è più avanti e chi più indietro. Tutte le formazioni fanno punti quando riescono ad avere continuità, noi abbiamo fatto il nostro percorso e sappiamo che si apre una fase del campionato in cui servirà performare per ottenere ciò che vogliamo e mettersi in gioco con ancora più energia e convinzione insieme alla nostra gente. Il Genoa è una squadra consolidata, con un nome e una storia dietro: giocandosela con una squadra del genere i nostri ragazzi hanno dimostrato di avere fatto un grande lavoro sin qui e ora serve farne un altro".

Che Genoa si aspetta domani? Una squadra che cercherà di passare in vantaggio nei minuti iniziali?
"La domanda è che tipo di Cremonese vogliamo mostrare al Genoa. Io penso che ci siano parti migliorative che abbiamo analizzato, come in ogni campionato ci sono fasi in cui si è più o meno performanti. Ma proprio perché è un percorso, sia io che i ragazzi vogliamo dimostrare che lo spirito mostrato in certi momenti può essere mostrato per tutta la partita. Mi aspetto qualunque avversario con la stessa intensità con la quale preparo le partite con i ragazzi, l’importante è ciò che vogliamo dimostrare noi".

Negli scorsi giorni ha ricevuto il premio Gentleman, mentre mister Stroppa ha ricevuto la panchina d’oro Serie B per la promozione dello scorso anno. Pensa sia la fotografia di una società che vede lontano?
"Mi auguro che la società sia soddisfatta del mio operato, io circoscrivo il premio a due fattori. Il primo è l’orgoglio di averlo ricevuto in questo contesto per i valori che ha. La sfida che ho accettato è bellissima, secondo me ci sono mezzi da costruire insieme e possibilità di dimostrare che dietro alla Cremo ci sono idee e valori. Il percorso per mantenere la categoria è ricco di insidie, ma fa parte del percorso della vita. Il secondo riguarda il fatto che il premio è legato a ciò in cui credo, sono estremamente passionale ma non penso che uscire da certi range possa dare più vantaggio. La forza interiore si mostra attraverso il rispetto dell’ambiente e delle persone con cui si lavora".

In virtù del secondo tempo contro l’Atalanta potrebbero esserci delle novità di formazione?
"Le caratteristiche dei giocatori influenzano alcune strategie di gioco, sviluppo e interpretazione difensiva. Ma è anche vero che abbiamo mantenuto le altezze di campo in funzione al corso della partita, nel calcio di oggi l’abilità sta nel portarsi da un’altezza all’altra con velocità e qualità. Secondo me la differenza la fa il riappropriarsi della convinzione in ciò che facciamo: le squadre devono avere il giusto equilibrio, accettare ciò che porta il contesto emotivo di una partita e pensare di esprimere sé stesse. Questo stiamo ricercando, perché ce l’abbiamo".

Il fattore campo potrebbe essere uno strumento in più?
"Il fattore spirito, del dare tutto, è la vera forza della Cremonese fino ad oggi. Mantenendola ed aumentandola per raggiungere ciò che si desidera può fare la differenza. Io lo sento da parte della nostra gente, che ci trasmette grande carica, e voglio far vedere a tutta Italia che questo è un ambiente particolare. Allo stesso tempo serve la leggerezza che permette di fare le cose con più velocità e qualità".

Articoli correlati
Davide Nicola e il Genoa: gli anni in rossoblù e quella salvezza incredibile del... Davide Nicola e il Genoa: gli anni in rossoblù e quella salvezza incredibile del 2020
Coppa Italia, il Como elimina il Napoli ai quarti. L'apertura di QS: "Conte out,... Coppa Italia, il Como elimina il Napoli ai quarti. L'apertura di QS: "Conte out, festa Fabregas"
A Nicola il premio Gentleman Simoni: “Emozionato, ma consapevole del valore che rappresenta”... A Nicola il premio Gentleman Simoni: “Emozionato, ma consapevole del valore che rappresenta”
Altre notizie Serie A
Parma-Hellas Verona, i convocati di Cuesta: tornano Valenti ed Estevez, fuori Troilo... Parma-Hellas Verona, i convocati di Cuesta: tornano Valenti ed Estevez, fuori Troilo
Fiorentina, Ranieri: "Il mio ultimo mese è stato intenso, oggi sono felice" Fiorentina, Ranieri: "Il mio ultimo mese è stato intenso, oggi sono felice"
Roma, Dybala verso la non convocazione per Napoli. Soulé prova a stringere i denti... TMWRoma, Dybala verso la non convocazione per Napoli. Soulé prova a stringere i denti
Fiorentina, Fagioli: "Bellissima partita, ma ora dobbiamo salvarci" Fiorentina, Fagioli: "Bellissima partita, ma ora dobbiamo salvarci"
Fabregas dopo il ko del Como: "Sono scarso, non ho fatto capire l'importanza della... Fabregas dopo il ko del Como: "Sono scarso, non ho fatto capire l'importanza della partita"
Edoardo Bove torna in campo un anno dopo: entra nel finale di Preston-Watford Edoardo Bove torna in campo un anno dopo: entra nel finale di Preston-Watford
Fiorentina, Mandragora: "Vittoria sporca, rigore a Kean ceduto volentieri dopo Sassuolo"... Fiorentina, Mandragora: "Vittoria sporca, rigore a Kean ceduto volentieri dopo Sassuolo"
La Fiorentina vince a Como, McTominay salta Napoli-Roma: le top news delle 18 La Fiorentina vince a Como, McTominay salta Napoli-Roma: le top news delle 18
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Le più lette
1 Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
2 Inter-Juventus, le probabili formazioni: Barella gioca, dubbi su Calhanoglu. Out Thuram
3 Napoli-Roma, le probabili formazioni: McTominay e Dybala non ce la fanno. C'è Soulé
4 Plusvalenza Milan con la cessione di Jimenez. Ma il vero affare lo farà Tiago Pinto
5 Torino-Bologna, le probabili formazioni: Prati e Vlasic puntano una maglia da titolare
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Roma, Dybala verso la non convocazione per Napoli. Soulé prova a stringere i denti
Immagine top news n.2 È un San Valentino tutto viola: la Fiorentina si regala tre punti fondamentali a Como
Immagine top news n.3 Napoli, assenza pesante contro la Roma: McTominay non recupera. Torna Gilmour
Immagine top news n.4 "Altro che Inter-Juve", viaggio alla scoperta del San Valentino che gioca in Prima Categoria
Immagine top news n.5 Khephren Thuram non ce la fa: i convocati di Spalletti per il derby d'Italia tra Inter e Juve
Immagine top news n.6 Lautaro Martinez: "Orgoglioso di essere il capitano dell'Inter. Quanto ho imparato da Milito"
Immagine top news n.7 Inter-Juve, fuori dal campo è cambiato tutto: vecchie nemiche, oggi viaggiano a braccetto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
Immagine news podcast n.2 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.3 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ederson si sblocca in campionato su rigore. Lazio-Atalanta è 0-1 al 41'
Immagine news Serie A n.2 Como, Fabregas: "Fa male non trovare stimoli per questa gara. Parisi? Mamma mia!"
Immagine news Serie A n.3 Parma-Hellas Verona, i convocati di Cuesta: tornano Valenti ed Estevez, fuori Troilo
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Ranieri: "Il mio ultimo mese è stato intenso, oggi sono felice"
Immagine news Serie A n.5 Roma, Dybala verso la non convocazione per Napoli. Soulé prova a stringere i denti
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Fagioli: "Bellissima partita, ma ora dobbiamo salvarci"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Inzaghi: "Mi è piaciuto l’approccio, ma non la gestione dopo il primo gol"
Immagine news Serie B n.2 Modena, Sottil: "Questa vittoria è per la nostra gente"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, dominio del Catanzaro contro il Modena: locali avanti 2-0 al 45'
Immagine news Serie B n.4 Bari-SudTirol, i convocati di Castori: confermata l'assenza di Masiello. Merkaj ok
Immagine news Serie B n.5 Virtus Entella, Chiappella: "Gara che ci serve per crescere nel nostro percorso"
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Rubinacci: "Presa un'aspirina che ci ha fatto stare meglio, ora serve continuità"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cavese, Prosperi: "Sarebbe stato ingiusto perdere questa partita, punto importante"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Raffaele: "Gol Cavese nasce da episodio molto dubbio, ripartiamo"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, il Benevento frena, ma la Salernitana non ne approfitta. Tris Cosenza e Giugliano
Immagine news Serie C n.4 Foggia, Cangelosi: "Comprendo i tifosi che in questo momento sono preoccupati ma..."
Immagine news Serie C n.5 Benevento, Floro Flores: "Non mi piace gufare gli altri, non è nelle mie corde"
Immagine news Serie C n.6 Torna in campo la Serie C: si parte con il Girone C. Il programma completo della 27ª giornata
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Bologna, Italiano in vantaggio su Baroni negli scontri diretti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cremonese-Genoa, Grifone che in questo 2026 è in modalità Over 4.5
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Verona, il pari manca da ben 11 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Un lampo di Janogy stende il Milan. Festa viola: 1-0 nell'ultimo anticipo di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Girelli e quel sogno di un'esperienza estera mai nascosto. Che ora potrebbe concretizzarsi
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, Tramezzani inizia col piede giusto. Colpo Ternana nello scontro salvezza
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Kamczyk ed Eiriksdottir dall'inizio
Immagine news Calcio femminile n.5 Si apre la giornata di Serie A Women: le formazioni di Ternana-Genoa e Como-Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.6 Milan-Fiorentina illumina San Valentino. Il programma della 14ª di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…