Como, colpo di scena: Baturina potrebbe rientrare già contro l'Inter questa sera
Cesc Fabregas potrebbe sorprendere l'Inter in queste ultime ore di avvicinamento al super match del Sinigaglia di questa sera. In occasione della gara d'andata di semifinale di Coppa Italia contro i nerazzurri (questa sera, ore 21), infatti, il tecnico dei lariani potrebbe riavere con sé Martin Baturina. Il centrocampista croato di 23 anni aveva riportato un infortunio in occasione del trionfo (2-0) in casa della Juventus, con gli esami strumentali a riportare una "distrazione del legamento deltoideo nella zona della caviglia sinistra".
Come da predisposizioni dello staff medico si parlava di uno stop di circa 2 settimane, massimo tre, ma nelle ultime ore - secondo le informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com - sarebbero in netto rialzo le quotazioni di un ritorno lampo di Baturina. Quantomeno nell'elenco dei convocati. D'altronde Cesc Fabregas, allenatore dei lariani, aveva dato un assist a riguardo nella conferenza stampa pre-Lecce settimana scorsa: "Baturina non ce la fa per questa partita, vediamo se ci sono possibilità per martedì (contro l'Inter, ndr)".
L'ex Dinamo Zagabria infatti potrebbe stringere i denti per evitare di perdersi una partita di questo livello, oltre che il primo dei due round che potrebbe regalare una fetta importante di storia al club lombardo. Occhio dunque al possibile colpo di scena, che aumenterebbe il peso specifico dell'attacco del Como contro un'Inter invece risicata in attacco, rimasta con Thuram e Pio Esposito uniche scelte in avanti. Bonny non ce la fa ma proverà a recuperare per il Milan domenica, Lautaro è infortunato e potrebbe rientrare contro la Fiorentina, in occasione della 30esima giornata di Serie A.
