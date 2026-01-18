Como, i convocati di Cesc Fabregas per la Lazio: tutti a disposizione, compreso Kempf
Sono 24 i convocati del Como per la partita di domani contro la Lazio, valida per il 21° turno di Serie A. Tutti a disposizione di mister Cesc Fabregas, compreso Marc Oliver Kempf, che col Milan aveva accusato qualche problemino. Di seguito la lista completa dei lariani:
Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito.
Difensori: Kempf, Alex Valle, Dossena, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha, Le Borgne.
Attaccanti: Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Cerri.
