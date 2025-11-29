Como, primo gol per Moreno: "Bella serata, grazie a chi mi ha sostenuto nelle difficoltà"

Grande serata quella di ieri per il Como che, battendo per 2-0 il Sassuolo nell'anticipo della 13^ giornata di Serie A, si è confermato una delle formazioni più in forma del momento e con legittime ambizioni europee. Il gol che ha chiuso i giochi lo ha realizzato Alberto Moreno, al suo primo centro nel campionato italiano.

Nelle ore successive alla partita, il terzino spagnolo ha espresso tutta la sua gioia con un post su X: "Che bella serata ieri sera!! Questa squadra è on fire! Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto nei momenti difficili. Non dimenticherò mai il mio primo gol da Lariani".

Arrivato la scorsa estate dal Villarreal, l'ex Liverpool ha collezionato 25 presenze tra campionato e Coppa Italia senza però riuscire ad impreziosire le sue prestazioni con gol e assist. Confermato nella rosa lariana per l'annata iniziata a fine agosto, ha trovato spazio principalmente in coppa (titolare sia contro il Sudtirol che contro il Sassuolo), mentre in campionato è finito dietro nelle gerarchie di Fabregas (quella di ieri la sua terza presenza stagionale in A). Il gol realizzato, però, potrebbe averlo rilanciato in vista del proseguo della stagione in cui spera di avere più spazio anche in massima serie oltre che nella coppa nazionale.