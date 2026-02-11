Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Como in semifinale, non solo per la gloria: quanto vale la Coppa Italia 2025/2026

Como in semifinale, non solo per la gloria: quanto vale la Coppa Italia 2025/2026
© foto di Federico De Luca 2026
Ivan Cardia
Oggi alle 12:48
Ivan Cardia

Il sogno di vincere un trofeo, ma anche un po’ di soldi. Come tutte le competizioni, oltre al prestigio - il Como per esempio approda in semifinale per la prima volta da 40 anni -, anche la Coppa Italia mette in palio un ritorno economico da non sottovalutare, sebbene inferiore rispetto ad altri tornei del panorama nazionale e internazionale.

Una stima realistica del montepremi finale sarà possibile solo una volta definito il quadro dei diritti Tv internazionali: in diverse nazioni, le emittenti interessate acquistano solo i pacchetti relativi alle ultime gare, se non addirittura alla sola finale, in base alle squadre partecipanti. Ciò non toglie che una stima sia possibile già in questa fase, e il montepremi finale dovrebbe aggirarsi poco sopra i 7 milioni di euro.

In base a questa stima, l’accesso alla semifinale porta nelle casse circa 1,5 milioni di euro: le altre semifinaliste sono Inter e Atalanta, mentre oggi si giocherà Bologna-Lazio per completare il tabellone. Circa la metà (800 mila euro) va a chi si ferma ai quarti di finale, mentre i club usciti agli ottavi hanno incassato 400 mila euro. L’accesso in finale porta in cassa almeno 1,9 milioni di euro, destinati alla squadra perdente nell’ultimo atto, mentre chi alza il trofeo incassa circa 4,4 milioni di euro. A queste cifre sono ovviamente da aggiungere quelle derivanti dalla partecipazione alla Supercoppa italiana, in questo momento tutte da definire. La prossima edizione del torneo non si disputerà infatti in Arabia Saudita, e probabilmente si giocherà in gara unica, ma è ancora da definire la location, con i relativi accordi economici.

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
