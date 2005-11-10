Como, Kaiki: "Sono felice di fare il mio calcio divertente. Spero di dimostrare di essere all'altezza"

Bruno Kaiki, difensore del Como, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Sassuolo. Le sue parole: "Sono felice, il gruppo mi ha accolto bene. Sono felice di fare il mio calcio divertente. La mia faccia sulla maglietta? Me l'hanno appena tirata dagli spalti (ride ndr.). Spero di poter dimostrare di essere all'altezza".