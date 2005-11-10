Che gol di Anguissa! Il Napoli passa al Maradona con la Roma: rovesciata del mediano
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Pierpaolo Matrone
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24.10.2026 18:31Serie A
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Il Napoli si porta in vantaggio dopo 27 minuti al Maradona contro la Roma grazie a un golazo di Frank Anguissa. Su un piazzato Politano crossa al centro, la difesa scaccia fuori, dove raccoglie Anguissa che controlla e va in rovesciata, mettendo la palla all'angolino.
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