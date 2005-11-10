Juve Stabia, De Giorgio: "Tre punti importanti, complimenti ai ragazzi per l'intensità"

Le parole del tecnico della Juve Stabia Pietro De Giorgio in conferenza stampa al termine della sfida contro la Cremonese. Le riporta Cuoregrigiorosso.com:

"Resta il rammarico dell’Entella, potevano essere tre le vittorie consecutive. Arrivano tre punti importanti, sapevamo di essere ripartiti bene dopo la sosta. La squadra ha fatto oggi la partita giusta, non era facile giocare contro una Cremonese di grande qualità. Faccio i complimenti ai ragazzi per intensità, per la voglia di giocare a calcio, di cercare gli spazi. Abbiamo saputo soffrire, il rammarico forse è non aver trovato il secondo gol. È fantastico. Vismara ha avuto un infortunio, ho messo Vukovic e sta crescendo molto. I cambi sono stati determinanti: Baldi è entrato con grande sicurezza, per esempio. Abbiamo 31 calciatori, tutti sono importanti per me. Tutti sarebbero dei titolari, questo fa bene al gruppo e a me. Douglas secondo me ha fatto una partita attenta contro un cliente non facile come Licina, che ha grande dinamismo e ti salta sempre a destra come a sinistra. Si è concentrato più sul non possesso. Torniamo a Castellammare, valutiamo le energie. Oggi abbiamo speso molto, abbiamo sfidato una squadra che ha speso tanto. Credo che sia difficile non far tirare la Cremonese, i tiri in porta sono stati di “normale presa” per il nostro portiere. In 2-3 occasioni bravi anche i loro esterni a venire dentro al campo. Non abbiamo concesso troppo alla Cremonese, abbiamo concesso quello che puoi concedere contro una squadra di qualità. Dei tiri effettuati, i nostri sono stati i più pericolosi".