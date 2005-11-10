Inter-Fiorentina, i convocati di Vanoli: assenti Atta e Ranieri, ci sono tre giovani
Niccolò Righi
Paolo Vanoli ha diramato la lista dei ventitre calciatori convocati per la gara tra Inter e Fiorentina, in programma domani pomeriggio a San Siro a partire dalle ore 12:30 e valida per la ottava giornata del campionato italiano di Serie A.
Confermate le assenza già annunciate ieri in conferenza stampa dal tecnico viola di Arthur Atta e Luca Ranieri, oltre al lungodegente Fabiano Parisi. Per il resto tutti confermati. Presenti anche tre giovani Primavera: il centrocampista classe 2007 Brando Mazzeo, il trequartista classe 2008 Antonio Pirrò e il terzino sinistro classe 2007 Arnis Ademi.
Inter-Fiorentina, i convocati di Vanoli
Portieri: Christensen, De Gea, Lezzerini
Difensori: Dodo, Dragusin, Viery, Jimenez, Joao Mario, Pongracic, Ademi, Valdepenas
Centrocampisti: Brescianini, Fagioli, Mazzeo, Ndour, Oulai, Pirrò.
Attaccanti: Gnonto, Beto, Mastantuono, Njie, Pellegrino, Pedro Goncalves.