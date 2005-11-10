Como, Kean out per 5 settimane: può saltare ben 9 partite, oltre alla Nations con l'Italia

Como, Kean out per 5 settimane: può saltare ben 9 partite, oltre alla Nations con l'ItaliaTMW
Simone Lorini
Per Moise Kean l'operazione e la conseguente assenza di ben cinque settimane, oltre un mese, sono una bella doccia fredda, così come lo sono per Fabregas, che dovrà trovare soluzioni diverse per ben nove partite. Il calendario fittissimo del Como, tra Serie A, Champions e il ritorno della Coppa Italia, parla chiaro. Kean rischia di saltare tutte le sfide fino a Como-Bologna del 12 dicembre a meno di accorciamenti miracolosi della sua degenza. A non aiutarlo c'è il secondo turno infrasettimanale di Serie A, che capita proprio nella prima settimana di dicembre. Di certo sarà out per i big match contro Inter e Juventus, mentre una piccola speranza di rivederlo a Siviglia, per la gara contro il Betis del 9 dicembre, può rimanere intatta.
Ovviamente sarà out anche per le sfide di Nations League con l'Italia di Mancini. Questo il calendario dei lariani di Fabregas nel prossimo mese e mezzo:
Dom 1 nov 2026 12:30 Como - Venezia Serie A
Mer 4 nov 2026 21:00 Lens - Como Champions League
Dom 8 nov 2026 18:00 Inter - Como Serie A
Sab 21 nov 2026 15:00 Como - Cagliari Serie A
Mar 24 nov 2026 21:00 Como - AEK Athens Champions League
Dom 29 nov 2026 20:45 Como - Juventus Serie A
Mer 2 dic 2026 20:45 Como - Cremonese Coppa Italia
Sab 5 dic 2026 15:00 Monza - Como Serie A
Mer 9 dic 2026 18:45 Real Betis - Como Champions League
Sab 12 dic 2026 20:45 Como - Bologna Serie A