Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Como, Kempf: "La partita sarà molto dura ma dobbiamo fare il nostro lavoro"

autore
Marta Bonfiglio
Oggi alle 14:42Serie A
autore Marta Bonfiglio
24.10.2026 14:42Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Marc Oliver Kempf, difensore del Como, ha parlato prima della partita contro il Sassuolo. Le sue parole ai microfoni di DAZN: "Dobbiamo fare il nostro lavoro. La partità sarà dura".

Articoli correlati

Immagine news 1
Como-Sassuolo 2-0, le pagelle: Douvikas rapace, come viaggia Kaiki. Kempf generale
Immagine news 2
Serie A, la classifica aggiornata: il Como vola e aggancia la Roma, altro salto del Bologna
Immagine news 3
Niente Nico Paz? No problem: doppietta Douvikas, il Como stende 2-0 il Sassuolo
Immagine news 4
Como, Fabregas regala l'esordio a Lahdo: prima apparizione per il classe 2007

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
17:11 Serie ATMW
TMWUna gatta e uno sport diverso dal calcio: i due segreti del cannoniere silenzioso del Como
Immagine news 2
17:11 Serie ALive TMW
Live TMWIl Como vince ancora, Sassuolo sistemato: a breve Fabregas in conferenza
Immagine news 3
17:07 Serie A
Napoli, Rrahmani dà forfait con la Roma: non va neanche in panchina, il motivo
Immagine news 4
17:04 Serie A
Cagliari-Bologna 0-2, le pagelle: sardi spenti, Berna no. Casale in gol dopo tre anni
Immagine news 5
17:00 Serie A
Como-Sassuolo 2-0, le pagelle: Douvikas rapace, come viaggia Kaiki. Kempf generale
Immagine news 6
16:57 Serie A
Serie A, la classifica aggiornata: il Como vola e aggancia la Roma, altro salto del Bologna
Immagine news 7
16:57 Serie A
Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: out Rrahmani e Lobotka, Rensch preferito a Lulli e Molina
Immagine news 8
16:54 Serie A
Niente Nico Paz? No problem: doppietta Douvikas, il Como stende 2-0 il Sassuolo
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Napoli, a gennaio arriva un centrocampista. Inserimento su Romano, che piace anche a Juve e Inter. Ecco gli altri nomi. Lucca di nuovo in uscita?. Sale il pressing su Varela. Per Lang ipotesi Ajax e Psv
Primo piano
Immagine top news n.0 Niente Nico Paz? No problem: doppietta Douvikas, il Como stende 2-0 il Sassuolo
Immagine top news n.1 La 'cura Palladino' dà i suoi frutti: seconda vittoria per il Bologna, che a Cagliari fa 0-2
Immagine top news n.2 A Roma due campioni del mondo a confronto. E uno può andare da solo in vetta alla classifica
Immagine top news n.3 Troppe incomprensioni fra Malagò e la Serie A, Galliani è una garanzia. Basta perdere tempo
Immagine top news n.4 Cronaca di un flop annunciato: Dovbyk non gioca mai a Bologna. Pure Odgaard lo ha scavalcato
Immagine top news n.5 Juventus, escluse lesioni per Sarr. Ma il centrocampista resta in dubbio per Lecce
Immagine top news n.6 Presidente Malagò, gli arbitri prima di pensare al bel gioco devono evitare errori e usare bene il Var
Immagine top news n.7 Pellegrini si è ripreso la Lazio, ma il futuro resta in bilico: fra due mesi può ricambiare tutto
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
Immagine news podcast n.2 La strada imboccata da Spalletti alla Juventus per molti ha un finale già scritto
Immagine news podcast n.3 Il Como sta trasformando Nico Paz nel suo Bellingham: sarà un grande uomo mercato
Immagine news podcast n.4 Nessuna svolta in panchina per Juve e Napoli, ma ora serve un'analisi profonda. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Guadagnini: "Atalanta-Sarri? Dopo Gasperini è difficile per tutti i tecnici"
Immagine news Serie A n.2 Sarri peggio di Juric: rischia all'Atalanta? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Milan, Maignan da giallo ma perché quel gesto? Forse..."
Serie A
Immagine box news Serie A Cagliari-Bologna 0-2, le pagelle: sardi spenti, Berna no. Casale in gol dopo tre anni
Immagine box news Serie A La sosta ha spezzato il ritmo dei ragazzi di Pisacane: il Cagliari non sa più vincere
Immagine box news Serie A Como-Sassuolo 2-0, le pagelle: Douvikas rapace, come viaggia Kaiki. Kempf generale
Immagine box news Serie A Serie A, la classifica aggiornata: il Como vola e aggancia la Roma, altro salto del Bologna
Immagine box news Serie A Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: out Rrahmani e Lobotka, Rensch preferito a Lulli e Molina
Immagine box news Serie A Niente Nico Paz? No problem: doppietta Douvikas, il Como stende 2-0 il Sassuolo
Serie B
Immagine box news Serie B Cremonese-Juve Stabia 0-1, le pagelle: Licina unico faro, Bellich goleador. Vukovic una sicurezza
Immagine box news Serie B Entella-Mantova 0-1, le pagelle: Bardi leader, Guiu ci prova, Gliozzi incisivo
Immagine box news Serie B Serie B, 8ª giornata: i risultati parziali dei match delle 15. D'Angelo-Samp, pari beffa
Immagine box news Serie B Da Empoli-Vicenza a Hellas-Pisa: le formazioni ufficiali dell'8ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, 8ª giornata: i risultati parziali dei match delle 15. Belotti super, bene la Samp
Immagine box news Serie B Palermo, Inzaghi: "Voglio una grande risposta di maturità, Carrarese forte e ben allenata"
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati finali dei match delle 14.30: Spezia stoppato, pari per il Sorrento
Immagine box news Serie C Pergolettese, Giosa: "Settimana di lavoro molto buona, ci aspetta una gara complicata"
Immagine box news Serie C Pineto, Bruno: "Le vittorie fanno piacere, ma siamo ancora lontani da quello che voglio"
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati parziali dei match delle 14.30: Spezia in volo, pari per le Under 23
Immagine box news Serie C Bari, Gomez sul gol: "Arrivato in una partita importante, pareggio ottimo risultato"
Immagine box news Serie C Ostiamare, D'Antoni: "Ci aspettavamo tutti qualcosa di più, presa strada pericolosa"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Fiorentina: nerazzurri lanciatissimi, ma Vanoli cerca la svolta
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Parma
Immagine box news Pronostici Pronostico Napoli-Roma, giallorossi in difficoltà negli scontri diretti: una sola vittoria nelle ultime 13 sfide
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Milan-Ternana 3-0: Stokic scatenata, le umbre vanno al tappeto
Immagine box news Calcio femminile Parma Femminile, Sottili: "È iniziato un nuovo percorso, Fiorentina squadra forte"
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, il programma della 4ª giornata: spicca Juventus-Roma
Immagine box news Calcio femminile Gli Stati Uniti ospiteranno la prima edizione della Coppa del Mondo per club femminile
Immagine box news Calcio femminile Janogy e il racconto della sua gravidanza: "Orgogliosa di far parte della Fiorentina"
Immagine box news Calcio femminile La diva silenziosa divenuta tra i simboli del calcio italiano: la Roma ha blindato Giugliano
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il volo spezzato di Sante Crepaldi, dalla Serie A al nostalgico ritorno a casa
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
24 ottobre 1857, dal cricket nasce il calcio. Il club più vecchio al mondo è in nona divisione
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per l'8ª giornata
Sportissimo
Newsticker
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni