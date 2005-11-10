Nicola al lavoro per risolvere gli ultimi dettagli con la Cremonese. In serata è atteso a Venezia

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Nicola al lavoro per risolvere gli ultimi dettagli con la Cremonese. In serata è atteso a VeneziaTMW
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Tommaso Bonan
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Oggi alle 12:14Serie A
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14.10.2026 12:14Serie A
Davide Nicola nelle ultime ore ha sorpassato Paolo Zanetti: sarà lui il nuovo allenatore del Venezia per il post Stroppa
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Il Venezia ha deciso di puntare su Davide Nicola per il prosieguo della stagione. Salutato Giovanni Stroppa, il club lagunare attende nella serata di oggi lo stesso Nicola che nel frattempo - proprio in queste ore - è al lavoro per risolvere gli ultimi dettagli di un contratto che ancora lo lega alla Cremonese.
Come detto, una volta risolta la questione con i grigiorossi, Nicola potrà raggiungere Venezia per mettere nero su bianco l'accordo con i neroverdi, che dovrebbe prevedere un contratto fino a giugno, con opzione per la stagione successiva.
Fonte: Alessio Alaimo
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