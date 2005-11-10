Caso Kean, il medico della Nazionale risponde a Fabregas: "Contatti costanti con i club"

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Lo staff medico azzurro "tiene costantemente aggiornati" i colleghi del club: e' la precisazione che arriva dal medico della nazionale, dopo le parole del tecnico del Como, Cesc Fabregas, che nell'annunciare lo stop di Kean per l'infortunio in azzurro, ha chiesto 'maggior comunicazione' da parte delle nazionali. "Per monitorare le condizioni dei calciatori convocati - afferma Angelo De Carli - lo staff medico della Nazionale tiene costantemente aggiornati i medici dei Club, con i quali ha frequenti contatti prima, durante e dopo il ritiro. E così è stato fatto anche durante l'ultima finestra internazionale a cavallo tra il mese di settembre e quello di ottobre". (ANSA).