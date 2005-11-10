Como, Kean ko. Fabregas storce il naso: "Comunicazione con FIGC? Si potrebbe fare meglio"

Cesc Fabregas non avrà Moise Kean per la super sfida contro la Roma domani nel lunch match domenicale in ordine al Sinigaglia. Una notizia che cambia i piani del tecnico del Como, che non si è risparmiato di lanciare una frecciata alla Federcalcio italiana per la gestione del caso dell'attaccante classe 2000.

Le parole

"Avrà 7 o 10 giorni di stop, ha preso un colpo importante contro il Belgio", ha esordito Fabregas. Senza risparmiarsi la polemica per la gestione dell'avviso dell'infortunio di Kean: "La comunicazione tra Federazione e club, come succede per tutti, si potrebbe fare meglio". Poi ha aggiunto: "Ha giocato 90 minuti, con un infortunio dopo la risonanza magnetica di ieri. Quando tornerà, tornerà".

Calendario intasato

In seconda battuta, invece, nel corso della conferenza stampa odierna ha parlato del turnover in programma di partita in partita a causa degli impegni ravvicinati tra ottobre e inizio novembre: "Sì, ci sarà nelle prossime partite. Penso che noi già facciamo dei cambiamenti, in base a come sta la squadra. Quando si giocano tante partite devo essere anche io bravo a capire la reazione della squadra, il ritorno dall'Olanda dalle 2-3 del mattino. Non l'abbiamo mai fatto e non posso spiegarlo su come si farà. Quando realmente succede magari adotto un altro piano. Una grandissima esperienza arrivata grazie a quanto fatto l'anno scorso. Dobbiamo abituarci il più velocemente possibile, con più giocatori possibili. Abbiamo il doppio ruolo in praticamente tutte le posizioni. Tutti avranno la loro opportunità".