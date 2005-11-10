Como, Ricci: "Champions palcoscenico bellissimo. Dobbiamo seguire Fabregas"
Matteo Selli
Il centrocampista del Como Samuele Ricci ha parlato ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida di Champions League contro il Manchester United. Di seguito le sue parole:
"Penso sia un palcoscenico bellissimo per tutti, in generale anche per i tifosi vedere queste squadre che vengono qua. Adesso siamo qua, ce la siamo conquistata ed è giusto giocarsela: cercheremo la vittoria. Posso dire solo positive sul gruppo, mi trovo bene con tutti, posso imparare tanto. C'è una mentalità diversa, tanti stranieri, è bello, una realtà nuova. Si può crescere molto qui, è importante stare qui e seguire il mister. Fabregas? Vede cose diverse. C'è tanto studio dietro al calcio e noi vediamo delle cose che nei video puoi non percepire. Lui ti dà qualche spunto in più, è giusto prenderli per dare il meglio".