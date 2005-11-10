Como e Roma tra zero gol e polemiche, vola la Lazio. Ora il Milan: le top news delle 18

Como e Roma non si fanno male, la Lazio ne approfitta e continua la sua corsa. Il big match della domenica si chiude sul risultato di 0-0: sorride soprattutto l’Inter, che dal Sinigaglia non vede emergere una squadra più in salute delle altre. Polemiche sull’espulsione di Donyell Malen: “C’era un fallo ripetuto su di lui e poi quello non è gioco pericoloso - ha detto Gian Piero Gasperini -. Dobbiamo smetterla di concentrarci sui fotogrammi e sui fermo immagine, altrimenti così vale tutto”. Di diverso avviso, inevitabilmente, Cesc Fabregas, che ha rimarcato come per lui Wesley fosse da espulsione, e non da cartellino giallo, per il fallo su Assane Diao nel primo tempo.

Nel pomeriggio, ecco poi la Lazio: i biancocelesti superano il Monza con il risultato di 3-1 e chiudono il weekend alla pari con l’Inter. Gennaro Gattuso sorride per le prime reti stagionali di Isaksen, Nuno Tavares e Pinamonti, mentre Ivan Juric si lecca le ferite anche per l’espulsione di Lucchesi nel primo tempo della gara. Sull’altro campo del pomeriggio arriva la prima vittoria di Raffaele Palladino alla guida del Bologna: 2-1 sul Lecce nel segno del giovane Enem.

In campo ora va il Milan, contro il Sassuolo, con Luka Modric dalla panchina. Ruben Amorim ha spiegato la svolta tattica con la difesa a 4: “I giocatori sono gli stessi. Possiamo essere aggressivi indipendentemente dalla difesa. Ramos? Non sono preoccupato per i suoi gol”. Novità per un ex rossonero: Clarence Seedorf è infatti prossimo a diventare il nuovo allenatore del Corinthians, in Brasile.