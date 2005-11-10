Il Como sta diventando una bestia nera per tante squadre, compresa la Juventus. Nelle ultime 3 sfide giocate contro dalle due squadre infatti sono arrivate altrettanti successi per la squadra di Cesc Fabregas, due dei quali con Spalletti sulla panchina della Signora. Nella scorsa stagione infatti il Como ha vinto 2-0 al Singaglia e 0-2 a Torino, oggi 3-0. In totale fanno 7 gol fatti e zero subiti.

Il Como eguaglia il Parma

Il Como è così la prima squadra a vincere 3 sfide di fila contro la Juventus in Serie A dal Parma, che fece lo stesso tra maggio 2010 e maggio 2011 (tre match anche in quel caso), come evidenziato dai dati Opta.