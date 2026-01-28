Il Como ispanofono fa Futbol sulla Fiorentina e va ai quarti di Coppa Italia dopo 40 anni

Il Como batte in rimonta la Fiorentina e accede ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Napoli il prossimo 10 febbraio. Come in campionato, dopo un promo tempo equilibrato, dove al gol di Piccoli risponde il primo centro in Italia di Sergi Roberto, nella ripresa la squadra di Fabregas prende in mano il pallino della partita, fa valere la propria qualità e trova le reti con Nico Paz e Alvaro Morata.

Queste le pagelle a cura di TuttoMercatoWeb

La partita

Al Franchi la partita si sblocca già dopo 7 minuti con una combinazione bellissima tra Fabbian e Piccoli. L’ex Bologna crossa con forza al centro dove il centravanti calcia di prima intenzione forte e preciso, mandando completamente fuori giri Butez. Al 13’ viola vicinissimi al raddoppio. Il Como getta al vento un corner, ne segue un contropiede portato da Balbo che serve Fazzini. L’ex Empoli riceve sulla sinistra, si accentra e lascia partire un destro velenoso che costringe l’estremo difensore francese a distendersi e a deviare la sfera sul fondo. Al 20’ il Como trova il pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo in cui Comuzzo si fa scavalcare e Douvikas anticipa di testa Ndour. La palla sbatte sul palo interno alla sinistra di Christensen, torna in area e dalla mischia che ne segue Sergi Roberto si dimostra il più vispo avventandosi sulla sfera e siglando la prima rete con la maglia dei lariani. Il greco dei lariani, tuttavia, è costretto al cambio intorno alla mezz’ora di gioco per una botta. Nella ripresa cala leggermente l’intensità dei padroni di casa ed emerge la qualità della formazione di Fabregas che trova la rete del vantaggio dopo un’ora di gioco. Il cross di Van Der Brempt finisce sui piedi di Fortini, che spazza debolente sui piedi di Nico Paz. Il numero 10 argentino lascia partire il suo micidiale sinistro di prima intenzione che passa sotto la pancia di Christensen e si deposita in rete. Nel finale c'è gloria anche per Alvaro Morata, che mette il punto esclamativo sulla qualificazione.

I risultati degli ottavi di finale di Coppa Italia

Juventus vs Udinese 2-0

Atalanta vs Genoa 4-0

Napoli vs Cagliari 1-1 (10-9 dcr)

Inter vs Venezia 5-1

Bologna vs Parma 2-1

Lazio vs Milan 1-0

Roma vs Torino 2-3

Fiorentina vs Como 1-3

Quarti di finale di Coppa Italia, il tabellone

Inter vs Torino (4 febbraio 2026, ore 21:00)

Atalanta vs Juventus (5 febbraio 2026, ore 21:00)

Napoli vs Como (10 febbraio 2026, ore 21:00)

Bologna vs Lazio (11 febbraio 2026, ore 21:00)

C’è un nuovo Presidente in città

Prima della partita, però, il focus del Franchi si è spostato in tribuna autorità, dove ha preso posto il nuovo presidente viola Giuseppe Commisso. Il figlio di Rocco nel pomeriggio è stato nominato nuovo numero 1 della società. Prima del fischio di inizio i tifosi presenti allo stadio hanno tributato lui e sua madre Catherine, entrata nel CdA del club, con un lungo applauso a cui Commisso Jr ha risposto con con saluti, pollice all’insù e tanti sorrisi. Il capitano dei viola David De Gea, inoltre, ha donato un mazzo di fiori, posandolo dove solitamente Rocco Commisso era solito sedersi.