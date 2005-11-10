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Lens-Como, probabili formazioni:

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Matteo Selli
Oggi alle 09:37Probabili formazioni
autore Matteo Selli
03.11.2026 09:37Probabili formazioni
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La quarta giornata della League Phase di Champions League mette di fronte, tra le altre, Lens e Como, in una gara interessante tra due squadre che vogliono i tre punti per centrare il passaggio del turno.

COME ARRIVA IL LENS

Tredicesimi in campionato, con un rendimento altalenante, i francesi hanno finora raccolto risultati simili anche in Europa. Dopo la bella vittoria all’esordio sul campo dello Slavia Praga, sono infatti arrivate due sconfitte contro Sporting Lisbona e Club Brugge, due avversarie comunque abbordabili, che hanno complicato le speranze di passaggio del turno per i giallorossi.

COME ARRIVA IL COMO

I lariani sono reduci dalla vittoria sofferta e contestata contro il Venezia in campionato, mentre in Champions l’ultima notte è stata probabilmente la più bella della storia del club. Il 4-1 al Manchester United, che ha fatto brillare gli occhi dei tifosi, ha rappresentato un risultato che entrerà di diritto negli annali. Con 6 punti in tre partite adesso Fabregas vuole continuare a mettere fieno in cascina, contro un avversario alla portata, prima di affrontare le top europee.

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