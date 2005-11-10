Parlano Chivu e Fabregas, Rabiot polemico, Fiorentina e Juve in campo: le top news delle 22

Pellegrino apre, Woltemade risponde: è 1-1 al Franchi tra Fiorentina e Juventus al termine del primo tempo. Viola che partono forte, trovando il gol dell’argentino dopo meno di 4 minuti. I bianconeri però reagiscono subito, cercando con insistenza il pareggio e trovandolo al 31’ grazie alla prima rete in Serie A del centravanti tedesco.

Adrien Rabiot dice la sua sull'episodio da moviola di Genoa-Milan 1-2. "Nella vita come nel calcio si possono fare errori, bisogna almeno saperli ammettere. Mentire continuamente non vi farà andare avanti. Ed è il calcio italiano a subirne le conseguenze.. Pensateci. Bonne soirée", ha scritto il centrocampista del Milan in risposta all'ex arbitro Gianpaolo Calvarese e alla sua analisi della mancata espulsione di Marcandalli per fallo proprio ai danni del francese.

L'Inter batte il Como 2-0 con i gol di Pio Esposito e Thuram. L'allenatore nerazzurro, Cristian Chivu, è intervenuto ai microfoni di DAZN : "Dopo il derby abbiamo reagito a Rotterdam e oggi. In altre partite puoi arrivare con i tempi sbagliati e accettare che bisogna tornare veloci sotto la linea della palla. Visto che abbiamo una squadra forte nelle ripartenze bisognava sfruttarlo. Ho cercato di metterlo in pratica spesso, bisogna trovare quell'intensità. C'è ancora tanto lavoro da fare, non siamo mai perfetti, ma bisogna gestire le frustrazioni e essere consapevoli del nostro percorso".

Così invece Fabregas in conferenza stampa: "Abbiamo concesso due gol perché abbiamo perso due palle di un giocatore forte nostro. Oggi è successo e potevano essere anche più gol. Loro mi abituano e abituano tutti a fare le cose bene. E tutti pensano che dobbiamo vincere anche contro l'Inter ma torniamo con i pieid per terra. L'Inter ha fatto due finali di Champions, fisicamente sono più forti. Dobbiamo fargli i complimenti e noi dobbiamo continuare sulla nostra strada".