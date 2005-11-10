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Vicenza, Gallo amaro: "Secondo tempo difficile da spiegare, 24 gol sono troppi"

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Andrea Carlino
Oggi alle 22:06Serie A
autore Andrea Carlino
08.11.2026 22:06Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Una notte da dimenticare per il Vicenza, travolto per 1-4 dalla Cremonese al termine di un secondo tempo da incubo. Nel dopopartita dello Stadio Menti, l'allenatore biancorosso Fabio Gallo non ha usato giri di parole per commentare la disfatta che chiude l'undicesima giornata di Serie B, analizzando con grande severità la ripresa dei suoi.

Il crollo verticale dopo l'intervallo ha lasciato il segno, soprattutto per la reazione psicologica della squadra: "Dopo il primo tempo non mi aspettavo un secondo tempo così, la squadra non ha retto il secondo gol ma mancavano 40 minuti. È difficile da spiegare, bisogna prendersi tutti le proprie responsabilità, è stato un secondo tempo che mi ha lasciato perplesso", riporta Triveneto Goal.

Un passivo pesante che accende i riflettori sulla fragilità difensiva dei berici:"Il dato dei gol subiti? È un dato di fatto che 24 gol sono troppi, un problema tattico e strutturale, a prescindere da chi ha giocato è così"

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