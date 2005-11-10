Njie è on fire, terzo gol consecutivo che riporta la Fiorentina avanti 2-1 contro la Juventus
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Niccolò Righi
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Oggi alle 22:04Serie A
autore Niccolò Righi
08.11.2026 22:04Serie A
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© foto di Federico De Luca 2026
Terzo gol consecutivo per Njie che riporta avanti la Fiorentina contro la Juventus al 54’. Cross insidiosissimo dalla destra di Jimenez che trova la smanacciato di Vicario. Il pallone però resta al centro dell’area e il batti e ribatti che use segue favorisce lo svedese che è letale a bucare la difesa bianconera per il 2-1.
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