Thuram dopo la vittoria contro il Como: "Nessuno mi fa arrabbiare, io sono sempre tranquillo"
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 21:52Serie A
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08.11.2026 21:52Serie A
Le parole dell'attaccante francese dopo il 2-0 di San Siro contro i lariani, che l'ha visto propiziare il primo gol e segnare lui stesso il secondo.
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Marcus Thuram, attaccante dell'Inter e protagonista della vittoria di questa sera contro il Como, ha analizzato a Sky Sport il 2-0 rifilato ai lariani: "Sono tre punti, è stata una partita gestita bene contro un avversario forte. Abbiamo fatto il massimo per far vincere l'Inter stasera".
"Arrabbiato? Mai": la risposta di Thuram
Sulla presunta arrabbiatura precedente al successo col Como, il francese ha aggiunto: "Nessuno mi fa mai arrabbiare, io sono sempre tranquillo".
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