Thuram dopo la vittoria contro il Como: "Nessuno mi fa arrabbiare, io sono sempre tranquillo"

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter e protagonista della vittoria di questa sera contro il Como, ha analizzato a Sky Sport il 2-0 rifilato ai lariani: "Sono tre punti, è stata una partita gestita bene contro un avversario forte. Abbiamo fatto il massimo per far vincere l'Inter stasera".

"Arrabbiato? Mai": la risposta di Thuram

Sulla presunta arrabbiatura precedente al successo col Como, il francese ha aggiunto: "Nessuno mi fa mai arrabbiare, io sono sempre tranquillo".