Vojvoda porta avanti il Como allo Stadium. Altro errore di Di Gregorio: lariani avanti all'11'

Como avanti contro la Juventus all'Allianz Stadium. Tanti errori dei bianconeri e Vojvoda che ne ha approfittato portando in vantaggio i suoi dopo appena 11 minuti. Passaggio sbagliato da parte di McKennie in ripartenza e break di Douvikas che ha servito l'ex Torino sulla destra: finta su Koopmeiners e sinistro in porta per l'esterno che ha trovato un impreparato Di Gregorio sulla sua strada, con il portiere che non è riuscito a respingere un tiro non certo irresistibile. 0-1 dunque allo Stadium.