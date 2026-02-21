Vojvoda porta avanti il Como allo Stadium. Altro errore di Di Gregorio: lariani avanti all'11'
TUTTO mercato WEB
Como avanti contro la Juventus all'Allianz Stadium. Tanti errori dei bianconeri e Vojvoda che ne ha approfittato portando in vantaggio i suoi dopo appena 11 minuti. Passaggio sbagliato da parte di McKennie in ripartenza e break di Douvikas che ha servito l'ex Torino sulla destra: finta su Koopmeiners e sinistro in porta per l'esterno che ha trovato un impreparato Di Gregorio sulla sua strada, con il portiere che non è riuscito a respingere un tiro non certo irresistibile. 0-1 dunque allo Stadium.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
Le più lette
4 Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Parola chiave, 'lucidità'. Rubinacci carica la Reggiana: "Avellino scontro diretto, serve struttura"
Serie C
Serie C, 28ª giornata: le gare dei tre gironi all'intervallo. Livorno avanti, pari tra Novara e Giana
Pronostici
Calcio femminile