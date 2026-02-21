Como, Vojvoda: "Champions? Essere lì è un grande orgoglio, vedremo alla fine"

Mergim Vojvoda, esterno del Como, è stato intervistato da DAZN dopo il successo per 2-0 sulla Juventus: "Tutti sono stati molto bravi, sia chi ha cominciato che chi è entrato. Siamo un gruppo molto unito, lavoriamo bene e oggi siamo stati ricompensati".

Ora puntate a un posto in Champions League?

"Non so se puntiamo a un posto in Champions League, è bello essere lì e competere con queste grandi squadre. Per noi è un grande orgoglio, proviamo a fare felice questa città che lo merita e poi vedremo alla fine dove saremo".