Comotto in vista di Juve-Torino: "Ai miei tempi nemmeno giocando al 100% vincevi, ma ora..."

Intervistato da TorinoGranata.it in vista del derby di oggi contro la Juventus, l'ex terzino granata Gianluca Comotto ha detto la sua su quella che Marco Baroni in settimana ha definito 'La' partita: “Sì, è sempre “La Partita” ha detto bene. Ormai da anni è sempre una gara difficile perché comunque la Juventus affronta il derby da favorita. Però poi succede anche che gli outsider ogni tanto vincano. Ai miei tempi purtroppo l'outsider non ha mai vinto e al massimo abbiamo tirato fuori qualche pareggio. Adesso è dal 2015 che il Torino non riesce a vincere un derby. Sono passati 10 anni, quindi è tempo di rifarsi”.

Come arrivano queste due squadre al derby?

“A me piace fare un po' il confronto con i miei anni, può essere interessante questo discorso, e dico che se adesso il Torino riesce a dare il 100% qualche probabilità di vincere ce l'ha. Ma ai miei tempi, anche dando il 100%, non si riusciva a venirne a capo. Quindi una possibilità per il Torino c'è perché è in un periodo positivo, perché la Juve comunque è in una fase di transizione dove c'è stato il cambio d'allenatore, una partita di Champions, ben giocata devo dire, e che comunque ha portato via energie, quindi le possibilità per il Torino ci sono sicuramente se riesce ad esprimersi al 100% del potenziale”.

Spalletti guida la Juventus da due partite, ma qual è la chiave che deve trovare il Torino per provare a vincere?

“La Juventus quando la squadra avversaria riesce ad andare a ritmi superiori, quindi mettendoci intensità, va in difficoltà. I bianconeri sono ancora alla ricerca dell'equilibrio e soprattutto quanto sono attaccati alti e su ritmi intensi vanno in difficoltà”.