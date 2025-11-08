Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Stasera c'è la Juve, Comotto: "Toro, da 10 anni non vince il derby quindi è tempo di rifarsi"

Stasera c'è la Juve, Comotto: "Toro, da 10 anni non vince il derby quindi è tempo di rifarsi"TUTTO mercato WEB
Gianluca Comotto
© foto di Loris Cerquiglini/LR Press
Oggi alle 11:30Serie A
Elena Rossin
fonte Torinogranata.it

Gianluca Comotto è stato intervistato in esclusiva da TorinoGranata.it. Comotto ha indossato la maglia del Torino a più riprese dal 1997 al 1999, dal 2001 al 2003, nella stagione 2004-2005 e infine dal 2006 al 2008. Con lui abbiamo parlato della partita di oggi alle 18 fra Juventus e Torino.

Baroni ha definito il derby “La Partita”, è proprio così?
“Sì, è sempre “La Partita” ha detto bene. Ormai da anni è sempre una gara difficile perché comunque la Juventus affronta il derby da favorita. Però poi succede anche che gli outsider ogni tanto vincano. Ai miei tempi purtroppo l'outsider non ha mai vinto e al massimo abbiamo tirato fuori qualche pareggio. Adesso è dal 2015 che il Torino non riesce a vincere un derby. Sono passati 10 anni, quindi è tempo di rifarsi”.

Il Torino da dopo il pareggio con la Lazio a Roma ha infilato un filotto di risultati utili, positivi, compresa la vittoria sul Napoli, e la Juventus nel frattempo ha cambiato allenatore e ha vinto con la Cremonese nell'ultimo turno di campionato. Come arrivano queste due squadre al derby?
“A me piace fare un po' il confronto con i miei anni, può essere interessante questo discorso, e dico che se adesso il Torino riesce a dare il 100% qualche probabilità di vincere ce l'ha. Ma ai miei tempi, anche dando il 100%, non si riusciva a venirne a capo. Quindi una possibilità per il Torino c'è perché è in un periodo positivo, perché la Juve comunque è in una fase di transizione dove c'è stato il cambio d'allenatore, una partita di Champions, ben giocata devo dire, e che comunque ha portato via energie, quindi le possibilità per il Torino ci sono sicuramente se riesce ad esprimersi al 100% del potenziale”.

Baroni ha varato da un po’ la difesa a tre con due o una punta a seconda della partita e del momento della gara. E’ un modulo ottimale per questo Torino?
“Non mi sembra il modulo ottimale per le caratteristiche dei giocatori, ma adesso è il modulo più funzionale. Il Torino così ha trovato gli equilibri con le due punte, quindi per il momento è bene andare in questa direzione, poi, secondo me, durante l'anno si potrà vedere di nuovo qualcosa di diverso”.

Spalletti guida la Juventus da due partite, ma qual è la chiave che deve trovare il Torino per provare a vincere?
“La Juventus quando la squadra avversaria riesce ad andare a ritmi superiori, quindi mettendoci intensità, va in difficoltà. I bianconeri sono ancora alla ricerca dell'equilibrio e soprattutto quanto sono attaccati alti e su ritmi intensi vanno in difficoltà”.

Quali sono le caratteristiche migliori del Torino?
“Il Torino è una squadra che con questo 3-5-2 ha trovato il suo equilibrio, quando giocano Adams e Simeone mi sembra che si cerchino e si sposino abbastanza bene come coppia calcistica. Quindi la forza è un po' questa. Poi la cosa principale che non deve mai mancare nel Torino è la grinta e la voglia di mettere il cuore oltre l'ostacolo”.

Il fatto di giocare all’Allianz Stadium può essere una difficoltà in più per il Torino visto che l'ultima vittoria nello stadio della Juventus è stata nel 1995?
“Il fattore pubblico per il Torino è importante e quindi quando si gioca il derby in casa c'è un'altra spinta, però rimane il fatto che le motivazioni in un derby si trovano da sé, non c'è bisogno del pubblico che dia la spinta ulteriore. E riuscire a battere la Juve a casa sua potrebbe essere qualcosa di ancora più storico, quindi c'è anche quest’ambizione e questa voglia in più”.

Martedì c’è stato l’allenamento a porte aperte al Filadelfia e poi il presidente Cairo è andato a trovare la squadra per dare anche il suo contributo visto che ci tiene troppo a vincere il derby. Allenatore e squadra il sostegno lo hanno quindi avuto in questa settimana.
“Mi sembra che Cairo stia cercando di fare una campagna di riavvicinamento ai tifosi. Io sono lontano, ma il disamore e la disaffezione si percepisce per uno come me che il Toro lo segue sempre. Quindi il Presidente sta cercando in tutti i modi di far riavvicinare la gente alla squadra, anche se alla squadra il supporto non è mai mancato, e soprattutto a questa società dove la sua figura non è più così amata per questo sta cercando giustamente di fare un'opera di riavvicinamento. Nel calcio molto fanno i risultati, ma non solo questo basta”.

Un pronostico per questa sera?
“Io sono tifoso del Toro, ho fatto tante battaglie con la Juve e ci tenevo sempre in modo particolare quindi da parte mia il pronostico è chiuso, ma non si dice nulla per scaramanzia”.

A parte seguire suo figlio Christian, adesso di cosa si occupa nel mondo del calcio?
“Mio figlio lo seguo, ma giustamente va avanti da sé. Lavoro per la Scouting Department la società di Riccardo Pecini, faccio parte dell’area di scouting internazionale con la licenza per i paesi scandinavi che seguo alla ricerca dei campioni che, speriamo, piano piano io riesca a trovare. Per me è importante rimanere nel calcio, è un ambiente che mi piace e avendo avuto questa occasione la sto portando avanti con un occhio sempre a Christian che ora è allo Spezia e sta iniziando la sua carriera con i grandi, questo infatti è il suo primo anno in prima squadra”.

Si potrà mai vedere un altro Comotto al Toro?
“Per il papà sarebbe un'emozione grande e lo sarebbe anche per lui perché è cresciuto e ha visto quanto il cuore di suo padre sia fondamentalmente granata per caratteristiche, per grinta e lui con la grinta che ha sarebbe un calciatore anche lui da Toro”.

Lei si occupa di calcio scandinavo, nel Torino gioca il norvegese Pedersen che l'anno scorso quando è arrivato non ha fatto particolarmente bene, mentre quest'anno invece sembra un giocatore diverso ed è migliorato. Cosa può dirci di lui?
“E’ molto semplice rispondere a questa domanda perché con gli scandinavi, o comunque in generale con i giocatori che vengono dall'estero, bisogna avere tanta pazienza il primo anno perché vedendo in loro il livello si nota che è molto diverso. Le richieste che sono fatte nei campionati scandinavi sono talmente diverse da quelle che si fanno qui in Italia ed è normale quindi che serva un periodo di ambientamento, poi logicamente dipende da un giocatore all'altro, ma comunque servono sei mesi solo per rendersi conto di quali sono le richieste degli allenatori italiani e di come bisogna agire nel nostro campionato quindi è bene che il Torino abbia avuto pazienza con Pedersen, infatti quest'anno sembra un altro giocatore”.

Lei è stato un difensore, nelle ultime partite un po' meno però a inizio stagione il Torino aveva subito tanti gol prima di trovare un po’ la quadra con la difesa a tre, pensa che il problema sia in via di risoluzione?
“Penso che in questo momento il grosso problema di chi gioca con la difesa a 4 sia che i terzini, come venivano chiamati una volta mentre ora si utilizzano tanti altri nomi, di fascia, come potevo essere io, non ce ne siano veramente più ed ecco perché si va piuttosto su 3 difensori con le caratteristiche dei centrali e poi i quinti che sono dei giocatori a tutta fascia. Quindi una delle motivazioni principali per cui sempre più squadre giocano a 3 è proprio la mancanza dei quarti di destra o di sinistra. Mancano proprio o comunque sono sempre più rari i terzini di ruolo specifici che riescono a fare bene entrambe le fasi, difensiva e offensiva”.

Sarà importante anche nel derby chi agirà sulle fasce oltre che ovviamente per vie centrali?
“Sì, sulle fasce dove si giocano i duelli uno contro uno e chi riesce a vincerne di più poi conquista anche i tre punti. Però, ripeto, non vedo tutta questa differenza tecnica e tattica fra Juventus e Torino che sicuramente è a favore della Juve, ma non c'è un abisso, quindi il Toro può dire la sua anche nei duelli individuali”.

Articoli correlati
Alle 18 c'è Juventus-Torino, Causio: "E' un derby un po' insolito rispetto al recente... Alle 18 c'è Juventus-Torino, Causio: "E' un derby un po' insolito rispetto al recente passato"
Torino, Paleari prova a 'parare' anche la Juventus: a 33 anni il mondo capovolto Torino, Paleari prova a 'parare' anche la Juventus: a 33 anni il mondo capovolto
Baroni si è ripreso il Torino: ora prova a sfatare il tabù più delicato, dalla tribuna... Baroni si è ripreso il Torino: ora prova a sfatare il tabù più delicato, dalla tribuna
Altre notizie Serie A
Amoroso racconta Vanoli: "Pignolo come deve essere un tecnico di alto livello" TMWAmoroso racconta Vanoli: "Pignolo come deve essere un tecnico di alto livello"
Stasera c'è la Juve, Comotto: "Toro, da 10 anni non vince il derby quindi è tempo... Stasera c'è la Juve, Comotto: "Toro, da 10 anni non vince il derby quindi è tempo di rifarsi"
Milan, vai in vetta? Sacchi: "Con il Parma occasione che va colta al volo" Milan, vai in vetta? Sacchi: "Con il Parma occasione che va colta al volo"
Verona, come sgasa Belghali: la scoperta di Sogliano ha conquistato anche Petkovic... Verona, come sgasa Belghali: la scoperta di Sogliano ha conquistato anche Petkovic
Alle 18 c'è Juventus-Torino, Causio: "E' un derby un po' insolito rispetto al recente... Alle 18 c'è Juventus-Torino, Causio: "E' un derby un po' insolito rispetto al recente passato"
Torino, Paleari prova a 'parare' anche la Juventus: a 33 anni il mondo capovolto Torino, Paleari prova a 'parare' anche la Juventus: a 33 anni il mondo capovolto
Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini... Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini
Tardelli: "Conte allenatore giusto per vincere, Allegri può dare fastidio. Bene la... Tardelli: "Conte allenatore giusto per vincere, Allegri può dare fastidio. Bene la Juventus"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Le più lette
1 Juventus-Torino, le probabili formazioni: Vlahovic diventato intoccabile. Thuram a riposo
2 Inter-Lazio, le probabili formazioni: Thuram dalla panchina, con Lautaro ancora Bonny
3 Bologna-Napoli, le probabili formazioni: Politano riposa. Italiano se la gioca con Dallinga
4 Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
5 Serie A, 11^ giornata LIVE: Koopmeiners ancora in difesa. C'è Nkunku
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli su Brooke Norton-Cuffy: vale almeno 15 milioni, il Genoa lo ha pagato 2
Immagine top news n.1 Serie A, 11^ giornata LIVE: Koopmeiners ancora in difesa. C'è Nkunku
Immagine top news n.2 Como, nel mirino c'è il figlio d'arte Nicolò Tresoldi: vale tra i 15 e i 20 milioni di euro
Immagine top news n.3 E' "guerra" per il controllo della Juventus ma Elkann è lapidario: "Non si vende"
Immagine top news n.4 CdA, aumento di capitale, nomine e non solo. Tutto sull'Assemblea degli Azionisti della Juventus
Immagine top news n.5 Fiorentina, Vanoli: "I giocatori devono capire la posizione in cui ci troviamo, dobbiamo resettare"
Immagine top news n.6 Adesso c'è anche l'ufficialità: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina
Immagine top news n.7 Ferrero: "La Juve ha chiuso con l'esperienza della Superlega, abbiamo chiesto di uscire"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.2 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.3 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.4 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Juventus, col Torino sarà dura. Fiorentina, giocatori impauriti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Stasera c'è la Juve, Comotto: "Toro, da 10 anni non vince il derby quindi è tempo di rifarsi"
Immagine news Serie A n.2 Milan, vai in vetta? Sacchi: "Con il Parma occasione che va colta al volo"
Immagine news Serie A n.3 Verona, come sgasa Belghali: la scoperta di Sogliano ha conquistato anche Petkovic
Immagine news Serie A n.4 Alle 18 c'è Juventus-Torino, Causio: "E' un derby un po' insolito rispetto al recente passato"
Immagine news Serie A n.5 Torino, Paleari prova a 'parare' anche la Juventus: a 33 anni il mondo capovolto
Immagine news Serie A n.6 Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Galderisi su Papu Gomez: "Gli ho detto: 'Tu quest'anno devi farmi divertire'"
Immagine news Serie B n.2 Empoli, restyling del 'Castellani'. Il sindaco: "Ringrazio la famiglia Corsi"
Immagine news Serie B n.3 Bari, Gytkjaer: "Ci stiamo risollevando in classifica. Mi adeguo alle scelte del mister"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Cassata dopo il pareggio contro il Bari: "Eravamo alla ricerca di risposte positive"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 12ª giornata: sette match in programma. Frosinone-Modena il big match
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Venezia-Sampdoria: c'è voglia di cambiare il passo per entrambe
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, Diana: "Vedo l'Alcione tra le prime, novembre mese pieno di impegni"
Immagine news Serie C n.2 Cavese, Prosperi: "Dobbiamo lavorare ogni giorno come se fosse una finale"
Immagine news Serie C n.3 Gubbio, Di Carlo: "Portare via un punto da Ascoli non è da tutti. Arbitri? Nessun alibi"
Immagine news Serie C n.4 Siracusa-Casarano, maxi stangata: 20 ultras denunciati e colpiti da DASPO dopo gli scontri
Immagine news Serie C n.5 Campobasso, Zauri: "Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, ma dobbiamo essere più cinici"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 13ª giornata: undici gare in programma oggi. Occhi su Citta, Ravenna e Cosenza
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Parma-Milan, Allegri va a caccia del (momentaneo) primo posto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Torino, la storia è dalla parte dei bianconeri: 30 anni senza vittorie granata in trasferta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Pisa-Cremonese, in palio punti pesanti nella sfida tra neopromosse
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 5ª giornata: alle 12:30 Inter-Sassuolo. Poi il big match Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 5ª giornata: Fiorentina-Roma 5-2. Primo ko per le giallorosse
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 5ª giornata: Fiorentina in vantaggio sulla Roma al 45': è 1-0
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini: "A Firenze voglio atteggiamento e aggressività come con l'Inter"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 5ª giornata: questa sera Roma-Fiorentina. Domani c'è Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Arce: "Siamo in crescita. Contro la Roma servirà concentrazione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?