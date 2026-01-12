Comuzzo si è ripreso la Fiorentina nel 2026. L’anno scorso i no a Napoli e Inzaghi

Pietro Comuzzo nel 2026 si sta riprendendo la Fiorentina, dopo qualche fatica di troppo che ne ha condizionato il rendimento per molti mesi dello scorso anno solare. Nella partita di ieri pomeriggio contro il Milan il gol messo a segno dal difensore centrale classe 2005, il secondo nella sua carriera dopo quello realizzato nella scorsa edizione della Serie A di tacco, all'ultima giornata contro l'Udinese.

Reduce da un errore negli istanti conclusivi di Lazio-Fiorentina, con il fallo che ha permesso a Pedro di segnare il rigore del definitivo 2-2, Comuzzo ha risposto come meglio non avrebbe potuto nella sfida del Franchi contro il Milan. E non soltanto per il bel colpo di testa valso il momentaneo vantaggio per i viola, ma anche e soprattutto per l'interpretazione del ruolo, quasi perfetta con l'unico neo del movimento a smarcarsi di Nkunku per l'1-1, sul quale però è l'intero reparto ad aver evidenziato difficoltà collettive.

Il 2025 di Comuzzo era cominciato da titolarissimo della Fiorentina ma lo ha visto man mano perdere peso e centralità nelle gerarchie, anche per via di alcune questioni fisiche e di salute tra l'estate e l'arrivo dell'inverno. Adesso però il classe 2005 si è ripreso un posto al sole, lo stesso che aveva attirato sul suo conto attenzioni illustri. Un anno fa di questi tempi c'era per esempio il Napoli, che però si è scontrato di fronte al muro eretto dalla Fiorentina, in estate ci aveva provato invece l'Al Hilal di Simone Inzaghi (che ora dai viola ha tra l'altro preso Pablo Mari) di fronte al quale era stato però il giocatore a dire no.