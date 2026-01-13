TMW Con Vaz alla Roma, Baldanzi può partire: sorpasso del Genoa sulla Fiorentina

Sembra possa davvero essere giunta alla conclusione la telenovela che riguarda Tommaso Baldanzi. Secondo quanto raccolto da TMW, l'arrivo alla Roma di Robinio Vaz "libera" l'uscita del classe 2003, per il quale sembrava essere in netto vantaggio la Fiorentina. Nelle ultime ore però c'è stato il sorpasso del Genoa, che, insieme all'Hellas Verona e al Pisa, si era mosso da tempo sul calciatore.

Un fattore chiave nella decisione finale del fantasista può essere Daniele De Rossi, che lo ha voluto fortemente nella Capitale e che gli ha sempre dato molta fiducia prima del suo esonero. Il tecnico ha chiesto espressamente alla società di cercare di fare di tutto per regalargli il 22enne, a sua volta interessato all'opzione visto che ha necessità di giocare e di avere un minutaggio più corposo. Da capire ora che cosa decideranno di fare i dirigenti dei viola, con gli scenari che diventano due: rilanciare con una nuova offerta oppure cambiare obiettivo.

Baldanzi, che ha un contratto valido fino al 2028, in carriera vanta 69 presenze e 3 gol con la Roma e 44 gettoni e 6 reti con l'Empoli. Inoltre ha vestito le maglie di tutte le nazionali giovanili, a partire dall'Italia Under 17 fino all'Under 21.