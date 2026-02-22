Genoa, la qualità a centrocampo: un domani si vedranno Messias e Baldanzi insieme?

Tanta scelta per mister Daniele De Rossi. Il centrocampo del Genoa riesce ad abbinare la quantità di Frendrup alla qualità di giocatori del calibro di Malinovskyi ma soprattutto anche di Messias e Baldanzi a cui va aggiunto anche Amorim che sta piano piano trovando sempre più spazio nella scacchiera rossoblù. Un ventaglio di opzioni che consentiranno al tecnico romano di poter ruotare gli elementi a disposizione a seconda dell'avversario che di partita in partita si troverà di fronte per schierare la formazione migliore.

Messias oggi a segno

E a mettere in difficoltà, nel senso buono, il suo mister ci ha pensato anche Junior Messias, al secondo gol in cinque partite. Dopo la rete decisiva che ha fatto scattare tutti in piedi, De Rossi in primis, nella sfida contro il Bologna, il brasiliano ha timbrato anche oggi entrando dalla panchina mettendo il punto esclamativo sulla partita.

Insieme a Baldanzi?

E fra gli elementi più positivi c'è senza dubbio anche Tommaso Baldanzi, autore di un'ottima prova. Chissà che in futuro non si possa vedere una coppia qualitativa come quella fra l'ex Empoli e Roma e il brasiliano ma De Rossi, giustamente, frena: "La direzione che voglio prendere io è farli giocare insieme. Ora non è possibile perché non so se entrambi hanno i 90 minuti perché sarebbero due cambi. Sono però giocatori forti e i giocatori forti devono stare in campo". Anche Baldanzi, intervenuto dopo in sala stampa, ha commentato: "Abbiamo caratteristiche simili e capisco l'allenatore perché in una squadra che lotta per la salvezza è difficile. Speriamo un giorno di giocare insieme".