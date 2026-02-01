Juventus, Conceicao: "In un club come la Juventus devi vincere, vogliamo restare in alto"

L'esterno della Juventus Francisco Conceição ha parlato ai microfoni di DAZN ad un'ora dal fischio d'inizio della sfida contro la Juventus. Queste le sue parole:

Tanti impegni ravvicinati, come ti gestisci fisicamente?

"Abbiamo bisogno anche di questo, giocando ogni tre giorni a volte è meglio riposare a casa e non pensare troppo al calcio, ci fa bene. E' dura giocare ogni tre giorni, ma per una squadra come la nostra dobbiamo esser preparati a questo".

Sembra che sia tornato ad accendersi l'entusiasmo nell'ambiente:

"Sì, quando riesci a vincere è sempre meglio, in un club come questo devi vincere. Noi stiamo facendo bene, vogliamo continuare, vincere e restare in alto".

L'anno scorso avete perso, dalla panchina hai avuto qualche occasione, ci hai ripensato a quella gara?

"Tutti i giorni, tutte le partite e tutti gli allenamenti voglio aiutare la squadra al massimo, oggi è una partita molto importante per noi e spero di aiutare la squadra nel miglior modo possibile".