Condò: "Inter più forte per distacco. Ko Milan è una sosta dopo aver corso oltre i propri limiti"

"E' probabile che ieri non siano finite soltanto le Olimpiadi". Inizia così l'editoriale di Paolo Condò pubblicato sul Corriere della Sera all'indomani della sconfitta del Milan contro il Parma patita nel posticipo a San Siro che ha consentito all'Inter di volare a più dieci in classifica. Poi prosegue: "C'è un solo precedente di rimonta paragonabile a quella di cui avrebbe bisogno il Milan per ricucire 10 punti di distanza dall’Inter a dodici match dal traguardo: successe nella primavera del 2000, quando la Lazio era staccata di 9 lunghezze dalla Juve a otto turni dalla fine".

Un unicum probabilmente destinato a rimanere tale, afferma il giornalista: "L’Inter è la più forte per distacco, e la frenata del Milan più che una crisi pare una sosta per riprendere fiato dopo aver corso oltre i propri limiti. Le stesse due partite del weekend descrivono la differenza, perché sono state simili nello svolgimento e opposte nel risultato".

Poi la chiosa sulla bagarre per la Champions: "La mischia per conquistare la Champions, con cinque squadre per due posti (quello del Milan resta quasi blindato) è dunque lo spettacolo che ci rimane. Speriamo che in settimana le nostre inviate ai playoff mostrino perché ne vale la pena".