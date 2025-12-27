Napoli, riparte la corsa Scudetto: Conte a Cremona con due dubbi

Riparte la corsa Scudetto. Dopo il trionfo in Supercoppa, il Napoli di Antonio Conte deve rituffarsi sul campionato e ieri - dopo lo stop nel giorno di Natale - è tornato in campo al centro sportivo di Castel Volturno. Quest'oggi la partenza per Cremona che segnerà l'inizio di un nuovo tour de force che per fine gennaio dirà tanto sulle ambizioni dei partenopei in campionato e soprattutto in Champions League. Domani dunque riparte l'inseguimento all'Inter, prima a più due sugli azzurri ed impegnata sul campo dell'Atalanta, ed il Napoli dovrà in primis invertire il rendimento in trasferta confermando le straordinarie prestazioni in Arabia Saudita.

Trend trasferte da invertire

Il Napoli da un lato ha il miglior rendimento interno, avendo chiuso persino l'intero anno solare 2025 da imbattuto al Maradona (unica squadra d'Europa), ma dall'altro sembra far fatica lontano da Fuorigrotta. La squadra di Antonio Conte ha perso sette delle ultime nove trasferte tra tutte le competizioni ed è uno score che negativo che mancava dal 2007/08. La Supercoppa può segnare una svolta da questo punto, ma in campionato c'è da invertire il trend al più presto verso anche la sfida da dentro o fuori col Copenaghen di fine mese.

Due dubbi di formazione

Conte si porta dietro gli stessi ballottaggi della finale di Supercoppa italiana. I dubbi sono soltanto due: uno in difesa con Juan Jesus reduce da due grandi prestazioni che se al gioca con Buongiorno che evidentemente non è ancora al top. E l'altro in attacco, per la precisione, a sinistra, con Elmas che garantisce più equilibrio di Lang ma la partita potrebbe chiedere stavolta maggiore qualità offensiva. Per il resto confermati Spinazzola e Politano a tutta fascia e Di Lorenzo nei tre di difesa. Conte spera di inserire tra i convocati Beukema e Olivera.