Genoa-Perin si farà, ma prima serve un sostituto alla Juventus. Il primo in lista è Mandas

Mattia Perin è sempre più vicino a vestire di nuovo la maglia del Genoa, club alla ricerca di un portiere affidabile e di esperienza per dare maggiore solidità alla squadra nella corsa verso la salvezza. Per il Grifone si tratterebbe di un ritorno: proprio a Genova Perin ha esordito in Serie A, ha vissuto cinque stagioni da protagonista dopo due periodi in prestito e vi è tornato ancora tra il 2020 e il 2021, sempre in prestito, dopo il passaggio alla Juventus. Un legame mai davvero interrotto, che ora potrebbe tradursi in un nuovo capitolo.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore sarebbe stato trovato un accordo di massima tra il portiere e il club rossoblù per un trasferimento già nella sessione di mercato di gennaio. Resta però un passaggio chiave da completare: la Juventus dovrà prima individuare un sostituto all’altezza, capace di garantire affidabilità come vice del titolare Michele Di Gregorio. Solo a quel punto l’operazione potrà essere definita nei dettagli.

In questo senso, la rosea sottolinea come il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Christos Mandas, portiere greco classe 2001 attualmente alla Lazio. Finora Mandas ha trovato pochissimo spazio, chiuso dalla titolarità di Ivan Provedel, fatta eccezione per la gara di Coppa Italia contro il Milan. Una situazione che potrebbe spingerlo a valutare un cambio di maglia.