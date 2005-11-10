Conference League, la classifica: 8 a punteggio pieno. L'Atalanta è 15^
Simone Bernabei
Dopo due partite della League Phase, in Conference League ci sono 8 squadre a punteggio pieno, col Panathinaikos che grazie alla miglior differenza reti guarda tutti dall'alto in basso. Con i greci anche Lugano, Brann, Trabzonspor, Twente, Monaco St. Truiden e Hajduk Spalato. Frena invece l'Atalanta dopo il successo all'esordio col Pafos, con i bergamaschi ancora a 3 punti.
La classifica di Conference League
Panathinaikos 6 (+5)
Lugano 6 (+4)
Brann 6 (+4)
Trabzonspor 6 (+4)
Twente 6 (+4)
Monaco 6 (+4)
St. Truiden 6 (+3)
Hajduk Spalato 6 (+2)
Brighton 4 (+4)
FC Copenhagen 4 (+3)
Univ. Craiova 4 (+2)
Mjallby 4 (+2)
Ajax 3 (+1)
Borac Banja Luka 3 (+1)
Atalanta 3 (0)
Braga 3 (-1)
Gent 3 (-1)
Friburgo 3 (-2)
Nordsjaelland 2 (0)
Egnatia 2 (0)
Riga FC 2 (0)
Stella Rossa 1 (-1)
CSKA Sofia 1 (-1)
Jablonec 1 (-1)
Midtjylland 1 (-1)
Aarhus 1 (-1)
Pafos 1 (-2)
Hearts 1 (-2)
Iberia 1999 1 (-2)
Getafe 1 (-3)
Kairat Almaty 1 (-4)
Thun 0 (-2)
Lincoln 0 (-4)
KuPS 0 (-4)
Inter Escaldes 0 (-4)
Kauno Zalgiris 0 (-7)