Sarri sfida il Pafos e avverte l’Atalanta: “Non sottovalutiamoli”. Ma perde Scalvini e Kessie

Maurizio Sarri non vuole cali di tensione alla vigilia della sfida di Conference League contro il Pafos. Il tecnico dell’Atalanta ha invitato i suoi a non farsi ingannare dal nome dell’avversario: “È una buona squadra, ha sfiorato gli ottavi di finale e ha giocatori brasiliani e portoghesi con grandi qualità tecniche. Serve umiltà”. Nessun pensiero, dunque, alla differenza reti: “Se ci pensi significa che hai già dato la partita per vinta”. Sarri ha anche spiegato di voler tenere coinvolti più giocatori possibile, considerando il calendario fitto e le tre gare nell’arco di sei giorni.

Sá Pinto: “Non abbiamo paura dell’Atalanta”

Dall’altra parte, Ricardo Sá Pinto riconosce il valore della Dea ma non parte battuto: “L’Atalanta ha giocatori forti e può vincere questa competizione. Noi non abbiamo pressione e non abbiamo paura”. Il tecnico del Pafos ha sottolineato come un pareggio sarebbe comunque un risultato importante, senza rinunciare all’idea di provarci: “A noi piace vincere”. Nessuna indicazione, invece, sulla formazione: “Non dico niente per non facilitare la strategia di Sarri”.

La vigilia porta però anche due brutte notizie per l’Atalanta. Giorgio Scalvini ha riportato una distrazione di basso grado ai flessori della gamba sinistra, mentre Franck Kessie deve fare i conti con un sovraccarico al polpaccio destro. Entrambi salteranno il Pafos e saranno rivalutati nei prossimi giorni, con attenzione soprattutto alla successiva sfida di campionato contro il Milan.