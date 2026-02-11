Napoli, non solo infortuni: Conte, quel riferimento al mercato e gli scricchiolii sul futuro

Antonio Conte, tutto sommato, l’ha presa con filosofia. Il tecnico del Napoli ha sì usato toni duri con l’arbitraggio della gara di Coppa Italia con il Como, ma tutto sommato meno rispetto a quanto visto in passato, considerando la sua carriera. Nella conferenza stampa postà-gara, oltre a fare riferimento al gesto del due e agli “zero titoli”, si è anche soffermato sul classico problema degli infortuni e su una rosa non troppo ampia, anzi.

Da questo punto di vista, è significativo un passaggio su due volti nuovi del club, visti ieri con il Como: “Giovane e Santos sono arrivati a gennaio, mercato dove mi è stato detto di poter fare solo costo zero - ha detto Conte -. Ma sono arrivati loro, scelta della società, mi metto a disposizione per cercare di far rendere al massimo ciò che ho”. Una dichiarazione di aziendalismo, ma tutto sommato anche dei limiti che Conte sta trovando in questa seconda stagione al Napoli. Come spesso capita con il salentino, non tutti reggerebbero alla prova di un rigoroso fact checking, dato che in stagione la società di De Laurentiis è tra quelle che ha speso di più sul mercato. Ma il punto è un altro.

In carriera, solo una volta Conte è durato più di tre stagioni nello stesso club. Era la “sua” Juventus, tre scudetti dal 2011 al 2014 e poi via, sbattendo la porta. Da lì in poi, la regola del due è stata rigidamente osservata: Chelsea, Inter, Tottenham. Ora c’è il Napoli, e il secondo anno si sta rivelando più complicato del previsto. A militare per la conferma ci sono, in realtà, alcuni fattori: il contratto è in scadenza nel 2027, e le alternative in estate non sarebbero molte (in Italia, a meno di un clamoroso divorzio Juve-Spalletti, realisticamente nessuna). In più, da giorni filtra la disponibilità di Conte e De Laurentiis a rinnovare i voti. Allo stesso tempo, i margini per una certa insoddisfazione reciproca ci sono. E qualche scricchiolio non manca.