La prima pagina di Cronache di Napoli: "Coppa Italia, i rigori sbarrano la strada"

Anche la prima pagina di Cronache di Napoli è dedicata oggi all'eliminazione dalla Coppa Italia della squadra di Conte, fatta fuori dal Como ai calci di rigore (1-1 il risultato dei tempi regolamentari): "I rigori sbarrano la strada al Napoli, in Coppa Italia va avanti il Como - si legge -. Rosso mancato ai lariani che vanno in semifinale. Nei 90' a Baturina risponde Vergara, fatali gli errori di Lukaku e Lobotka".

"Episodi? Lasciamo stare - ha esordito ieri Antonio Conte nella conferenza stampa post partita -. Noi allenatori dobbiamo allenare bene i ragazzi e migliorarli, penso però che quest'anno chi più chi meno si sta lamentando. Va bene così comunque, cerchiamo di andare avanti sperando che in futuro possano migliorare, essere più coraggiosi e non dipendere troppo da altre decisioni. Undici rigori contro sono undici rigori. Chi può pensare ogni tanto che siamo la squadra che ha subito più rigori invece siamo una delle prime squadre contro le quali si tira meno in porta. Dobbiamo fare più attenzione con le braccia a non dare adito a delle situazioni che possono penalizzarci".