Napoli, Conte ammette: "Romelu non è a posto, c'è poco da dire. Non è Lukaku"

Antonio Conte è tornato a parlare in conferenza stampa ancora una volta degli infortuni che sono capitati al Napoli nel corso della stagione e hanno impedito ai partenopei di arrivare con una rosa adeguata a questo punto della stagione: "Stiamo viaggiando così da tantissimo tempo. Chi ha avuto seri infortuni non si è ancora ripreso. Romelu non è a posto, c'è poco da dire... non è Lukaku. C'è l'amarezza da una parte di non poter far fronte a tutti questi impegni senza un'arma in più, dall'altra c'è anche la soddisfazione. In una situazione di grandissima emergenza te la giochi sempre, contro tutto e tutti. Oggi il Como in campionato ha 41 punti, organico completo, non giocava da 10 giorni. Noi invece contro il Genoa... Partita decisa ai rigori. Poi sono andati avanti loro, complimenti a loro".

Conte non può comunque essere contento: "Sicuramente c'è amarezza di avere le braccia legate ed essere comunque costretto a cercare di trovare sempre soluzioni. Si sono visti Giovane e Santos, sono arrivati a gennaio, mercato dove mi è stato detto di poter fare solo a costo zero. Ma sono arrivati loro, scelta della società, mi metto a disposizione per cercare di far rendere al massimo ciò che ho. Sapendo che la situazione non è rosea. Prima mi chiedevano se con un impegno a settimana puntiamo allo Scudetto, ma se siamo 10 giocatori, 10 rimaniamo. Ci siederemo e faremo le giuste valutazioni, capiremo le cose positive. Abbiamo vinto Scudetto e Supercoppa in due anni, poi vedremo a fine anno dove saremo arrivati, se riusciremo a conquistare un posto in Europa. Dopodiché si tireranno le somme, tutti quanti insieme e vedremo".

