Il rimprovero di Conte: "Dobbiamo sempre prendere uno schiaffone prima di rispondere"

Mister Antonio Conte, intervenuto in conferenza dopo il pareggio del Tardini (1-1 col Parma), ha parlato così della reazione del suo Napoli. Queste le dichiarazioni del tecnico azzurro, che ha rimproverato i suoi giocatori per un aspetto specifico:

"Nel rimontare c'è l'aspetto positivo di voler rimontare, ma quello negativo è che dobbiamo sempre prendere uno schiaffone prima di rispondere. Tante volte ci siamo riusciti, oggi potevamo riuscirci ma ci sta che possa anche non essere la tua giornata. Ma la prestazione della squadra c'è stata. I ragazzi stanno bene fisicamente e mentalmente. Dobbiamo centrare la qualificazione in Champions al più presto".

Ci sono più rimpianti o soddisfazione per la stagione?

"Penso che siamo partiti con l'obiettivo di tornare in Champions, è troppo importante per il club a livello economico. Noi stiamo pagando quella mancata qualificazione col blocco del mercato. Lo scudetto può sempre essere la ciliegina sulla torta, ma ci deve essere sempre equilibrio tra investimenti e risultato. Senza dimenticare quali sono i veri obiettivi. Abbiamo già vinto la Supercoppa e se ci qualificassimo in Champions avremmo fatto un ottimo lavoro".

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