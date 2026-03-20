Convocati Italia: Bellanova, Orsolini e non solo, chi ha perso il posto rispetto a novembre

Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la 'Missione Mondiale'. Per la sfida di giovedì contro l'Irlanda del Nord e poi per l'eventuale finale di martedì 31 marzo, il CT ha chiamato 28 giocatori. Raduno fissato per domenica sera, due giorni di lavoro a Coverciano e poi mercoledì il trasferimento a Bergamo. In lista non sono presenti grosse sorprese, anche se qualche esclusione eccellente non è mancata al netto di chi resta a casa causa infortunio come Vicario, Gabbia, Di Lorenzo e Zaccagni. Ma chi manca?

E' assente dalla lista Raoul Bellanova, mentre a centrocampo il CT ha preferito Niccolò Pisilli della Roma e Samuele Ricci del Milan. Infine l'attacco, con Riccardo Orsolini che paga la flessione degli ultimi mesi e resta a casa a favore di Federico Chiesa. Di seguito le due liste a confronto.

La lista dei convocati di Gattuso per il play-off Mondiale di marzo

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

La lista dei convocati di Gattuso di novembre

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).