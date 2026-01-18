Cori contro la Fiorentina da alcuni tifosi del Bologna nel minuto di silenzio per Commisso
È da poco iniziata la partita tra Bologna e Fiorentina, gara domenicale delle ore 15:00 della 21^ giornata di Serie A.
Come da disposizioni, prima dell'inizio del match è stato previsto il minuto di silenzio per commemorare la recente scomparsa del presidente viola Rocco Commisso. Inizialmente una fetta della curva del Bologna ha rumoreggiato nel corso del minuto, lanciando cori contro la Fiorentina, finendo però per essere coperti e zittiti dal resto dei tifosi rossoblù presenti al Dall'Ara.
