Serie B, nuovo record di spettatori nella 37a giornata: 129.082 i biglietti staccati

La Lega di Serie B ha reso noto il numero degli spettatori presenti sugli spalti nella penultima giornata di campionato, Questo il comunicato diramato:

"Superato anche il record di spettatori del 27 dicembre, quando si arrivò a 128461. La 37a giornata con tutti i suoi dubbi, equilibri e quindi emozioni ma anche finali ancora da scrivere fa riempire gli stadi: 129082 infatti i biglietti staccati in questo turno di campionato.

Genova e Palermo guidano il trenino (oltre 28mila sugli spalti in entrambi i casi), dietro quattro piazze capaci di superare i 10mila: Modena, Empoli, Mantova e Padova in ordine decrescente, quindi Spezia e Bari che i 10mila li hanno sfiorati. Ottimi e sopra la media anche i numeri di Castellammare e Carrara.

Anche la 35a giornata aveva fatto registrare dati pazzeschi per la B arrivando a contare 127940 tifosi presenti nelle tribune".