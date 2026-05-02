Udinese-Torino, i convocati di D'Aversa: sono sei le assenze per il tecnico granata
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Il tecnico del Torino Roberto D'Aversa ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questo pomeriggio sul campo dell'Udinese. Tante le assenze per il etnico granata. Nella lista, infatti, non compaiono Pedersen, Ismajli, Anjorin, Aboukhlal, Adams, Zapata.
Portieri: Israel, Paleari, Siviero.
Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Lazaro, Maripan, Marianucci, Nkounkou, Obrador.
Centrocampisti: Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Prati, Tameze, Vlasic.
Attaccanti: Kulenovic, Njie, Savva, Simeone.
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