Costacurta sicuro: "Questa sconfitta può diventare 'positiva' per la Roma, ma c'è un ma..."

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e oggi opinionista per Sky Sport, ha analizzato il clamoroso ko patito all'Olimpico dalla Roma, rimontata dal Real Madrid negli ultimi 10 minuti di match che si è imposto per 3-4.

Queste le parole di Costacurta, che si è detto comunque fiducioso per il match disputato dai giallorossi: "Per me stasera la Roma esce dall'Olimpico con la convinzione di essere una squadra forte. C'è però un piccolo campanello d'allarme: anche con l'Inter era avanti di due gol prima di subire il pareggio nerazzurro. Questo deve fare un po' riflettere. Penso che i venti minuti finali siano una situazione migliorabile, forse serve rallentare un po' in certi momenti di partita".

Poi ribadisce: "Quello che si è visto di buono stasera credo che rimanga. A me la Roma oggi è piaciuta, credo che alla lunga questa partita possa diventare una cosa positiva nella testa dei giocatori".