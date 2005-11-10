Milan, Pavlovic lancia Camarda: "Contento che possa partire dal 1'. Spero segni"
Dimitri Conti
Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, ha introdotto ai microfoni di Sky Sport la partita di domani di Europa League sul campo del Red Bull Salisburgo: "Per me è un onore, sono orgoglioso e contento del rinnovo. Il tunnel di schiaffi è una tradizione".
Che effetto le fa tornare nel posto in cui si è lanciato?
"Una bella emozione, ho passato dei bei momenti qui".
Come avete vissuto l'1-1 sul campo del Sassuolo?
"Per me la questione è semplice, dobbiamo rimanere sempre calmi perché la stagione è lunga e c'è anche l'Europa League, che ci dà un'altra opzione per vincere e dimostrare. Vogliamo andare passo dopo passo, cominciamo con vincere la prossima partita".
Vede un percorso di crescita?
"Sì, siamo più abituati alle richieste del mister adesso. Calma e concentrazione".
Domani potrebbe giocare da titolare Camarda, un consiglio che darebbe lui?
"Stasera ci devo parlare, è un gran ragazzo e sono contento che domani possa partire dal primo minuto. Spero che segni".