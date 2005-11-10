Roma, Gasperini: "Ci siamo piantati nel finale. Superiori al Real per 80 minuti”

In questi minuti, Gian Piero Gasperini è atteso nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match tra la sua Roma e il Real Madrid nella seconda giornata di della fase a campionato di Champions League. Diretta testuale a cura di TMW.

23.10 - A breve la conferenza stampa di Gasperini.

23.24 - Inizia la conferenza stampa.

Sette minuti cambiano tutto. Cosa è successo?

"Tre gol uguali, ci siamo piantati. Ciò che dà fastidio è che hanno fatto tre gol facilmente, eravamo delle sagome in un contesto in cui la gara è stato di tutt'altra qualità. Il risultato è questo: c'è il rischio di cancellare gli 80 minuti fatti bene, io non lo posso fare. Però le partite vanno portate in fondo".

Viene forse un po' il braccetto?

"Sì, siamo un po' vulnerabile sotto questo aspetto. Quando si entra nel finale, queste squadre mettono dentro fisicità e la risolvono. Siamo stati passivi: potevamo difenderci meglio. Forse, c'è stata poca personalità e non abbiamo capito che il momento era cruciale. Però, questo questo farte del calcio, anche se non è usuale. Dobbiamo avere la forza di ripartire dagli 80 minuti fatti bene e reagire".

Si può allenare la personalità?

"Alcune squsdre buttano dentro gli uomini. Noi in questo siamo vulnerabili. Succedono contro queste squadre con la fisicità importante: è una situazione in cui dobbiamo migliorare. Non è un calo fisico perché anche sul 3-1 abbiamo continuato a giocare e potevamo definire alcune azioni in modo migliore. I gol sono nati da questa giocata: è un merito loro. Usciamo delusi da questa gare per l'epilogo, ma siamo stati superiori al Real".

Il panico sui piazzati è forse perché davanti c'era il Real?

"Avevano solo quell'arma. Ma vale anche questo, sono stati bravi. Potevamo fare meglio come nei corner del primo tempo. C'è stato un black out in quelle situazioni. Non è un calo fisico, ma è inutile pensarci troppo: rivedremo le situazioni. Sicuramente, è incredibile: passiamo dall'euforia alla deluscione. Va digerita in fretta, abbiamo fatto vedere belle cose".

23.31 - Termina la conferenza stampa.